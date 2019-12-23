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23.12.2019 - 14:12 |

Büyük Jüri Toplanıyor

Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde, bu yıl halk oylamasına sunulacak adayların belirlenmesi için Türkiye’nin en önemli spor adamları, spor müdürleri ve spor yazarları yarın bir araya gelecek

Büyük Jüri Toplanıyor

 

P&G’nin lider erkek bakım markası Gillette iş birliği ile bu yıl 66.'sı düzenlenecek dünyanın en uzun soluklu spor ödülleri projesi olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde, bu yıl halk oylamasına sunulacak adayların belirlenmesi için Türkiye’nin en önemli spor insanları, spor müdürleri ve spor yazarları 24 Aralık Salı günü Hyatt Centric Levent’te bir araya gelecek.

Milliyet Spor Müdürü Tayfun Bayındır ve P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Büyük Jüri Toplantısı’na, TC. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katılacak.

Geçen yıl “Sporun En İyileri”ni seçmek için verilen her oy, çocukların spor malzemesi ihtiyacını karşılamak için bir desteğe dönüştürüldü. P&G’nin lider erkek bakım markası Gillette ve Milliyet’in önderliğinde, TC. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin de katkılarıyla, verilen oylar sonucunda 35 bin öğrenciye spor malzemesi desteği sağlandı. 2020 yılında düzenlenecek olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde halkın da desteği ile bu sayının daha da büyümesi hedefleniyor. Bu doğrultuda Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan çocuklar için spor malzemesi desteği devam edecek.

Büyük jüri, belirlenen aday adayları arasından toplam 7 kategori için seçimini yapacak. Ödüllere aday olan isimler ve takımlar Ocak ayında Milliyet Gazetesi’nde halka duyurularak oylamaya açılacak. Oylama, Mart ayının sonuna kadar Milliyet Gazetesi ve www.yilinsporcusu.milliyet.com.tr adresi üzerinden gerçekleşecek.

 

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