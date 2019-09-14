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HaberlerGalatasaray‘Büyük ve önemli bir kriz var’
14.09.2019 - 08:00 |

‘Büyük ve önemli bir kriz var’

Galatasaray eski başkanı ve hukukçu Duygun Yarsuvat, göründüğünden daha büyük bir krizle karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.

‘Büyük ve önemli bir kriz var’

Galatasaray eski başkanı ve hukukçu Duygun Yarsuvat, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yarsuvat, “Yönetim kurulu çok becerikli ya, 3 ayda Falcao’yu aldılar. Şimdi bu meseleyi 3 senede çözerler. Ortada bir ihtilaf var. Mahkemeye giderler. Alınan paranın (508 milyon) iade edilmesi söz konusu. Galatasaray’ın istediği şey olmuyor. Galatasaray bir zarara uğrarsa bu sefer yönetimleri serbest bırakmayız. Dursun Özbek belki konuyu açmakla hata etti. Mustafa Cengiz ise Özbek’i yermek için bu meseleyi kullandı. Tribünlere oynamayı sevdiği için Galatasaray’ın zarar göreceği söylemlerde bulundu. Göründüğünden daha büyük ve önemli bir krizle karşı karşıyayız” diye konuştu.

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