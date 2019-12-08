Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Çağlar Söyüncü ilk 10'a girdi
08.12.2019 - 13:03 |

Çağlar Söyüncü ilk 10'a girdi

Leicester City'de bu sezon iyi bir çıkış yakalayan Çağlar Söyüncü, önemli bir araştırmada kendisine önemli bir yer edindi, dünya yıldızı futbolcularla aynı listede yer aldı.

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Avrupa Futbol Araştırmaları Merkezi'nin 2019 performans sıralamasına göre Çağlar, Avrupa'nın 5 büyük ligi içerisinde en iyi performansa sahip 10. oyuncu oldu.

Manchester City teknik direktörü Guardiola'nın da performansını takip ettiği, milli takımda da iyi işler çıkaran futbolcu, listeye ilk kez ve ilk 10'dan dahil oldu.

Çağlar'ın 92.7 performans puanı elde ettiği listede Barcelona'dan Messi 98.3 puanla birinci oldu. Onu Marsilya'dan Payet ve Leipzig'den Werner izlediler.

Çağlar Söyüncü ilk 10a girdi

Çağlar Söyüncü ilk 10a girdi

Vedat Muriç'ten bireysel çalışma...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Fenerbahçe Beko: 85 - OGM Ormanspor: 52

Fenerbahçe Beko: 85 - OGM Ormanspor: 52

İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: 0-0

İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: 0-0

Galatasaray'dan Adem, Feghouli ve Babel açıklaması

Galatasaray'dan Adem, Feghouli ve Babel açıklaması

Sıradaki Haber