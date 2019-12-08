Çağlar Söyüncü ilk 10'a girdi

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Avrupa Futbol Araştırmaları Merkezi'nin 2019 performans sıralamasına göre Çağlar, Avrupa'nın 5 büyük ligi içerisinde en iyi performansa sahip 10. oyuncu oldu.

Manchester City teknik direktörü Guardiola'nın da performansını takip ettiği, milli takımda da iyi işler çıkaran futbolcu, listeye ilk kez ve ilk 10'dan dahil oldu.

Çağlar'ın 92.7 performans puanı elde ettiği listede Barcelona'dan Messi 98.3 puanla birinci oldu. Onu Marsilya'dan Payet ve Leipzig'den Werner izlediler.