Canlı canlı oynayın misli misli kazanın

Türkiye’nin yasal bahis platformu iddaa’da canlı bahis için gün sayılırken, sanal bahis dünyasında yer alan www.misli.com da yeni yüzüyle bahisseverlerin karşısına çıkacak. Aylardır konuşulan ve herkesin merakla beklediği yeni İddaa’daki değişiklikleri www.misli.com Kurumsal İletişim Müdürü Nazlı Öztürk aktardı.



Canlı bahis ne zaman başlıyor?

-Hem www.misli.com ailesi olarak bizlerin, hem de oyuncularımızın beklediği büyük gün 28 Ağustos. Bu tarihten itibaren bültenimizde canlı bahis oynatabileceğimiz maçlar yer alacak.



Canlı bahis sadece web sitesi üzerinden mi oynanabilecek?

- Misli.com üyeleri; yenilenen Misli mobil uygulamaları, mobil sitesi ve web sitesi üzerinden yani tüm platformlarımızdan oynayabilecek. Yaptığımız birçok yenilik ve servislerimizle birlikte yeni dönemde misli.com olarak hem çok iddialıyız, hem de çok iyi hazırlandık.



Başlayacak yeni oyunlar hangileri?

-Canlı bahis içeriğinde futbol, basketbol, tenis, voleybolun yanı sıra artık snooker ve hentbol de yer alacak. Yeni oyunlarımızın arasında “Sıradaki golü kim atar?”, “Maçın kalanını kim kazanır?”, “Hangi yarıda daha çok gol olur?”, “Uzatmaları kim kazanır?”, “Uzatmalar alt/üst” gibi alternatifler var. Ayrıca “korner bahisleri” de misli.com bülteninde yer alacak.



Basketbolda yenilik var mı?

- Basketbolda yeni bahis türlerimiz var. Üyelerimizin en keyif alacağını düşündüğümüz yeni favori oyun “Ev Sahibi Alt/Üst” ve “Deplasman takımı Alt/Üst” olarak göze çarpıyor.



Canlı bahis nasıl oynanır?

-Canlı bahis; müsabakanın başlangıcından birkaç dakika önce açıklanacak oranlarla birlikte bitiş düdüğüne kadar (uzatma durumu yoksa) oynanabilecek. Ayrıca canlı Bahis kombine etmeden tek maç oynanabilecek. Tek maçların sayısı çoğalacak, oranlar yeni dönemle birlikte yükselecek ve artık bahisçiler daha fazla kazanabilecek. Misli.com üyelerinin kazanan canlı bahis kupon ikramiyeleri 5 dakika içerisinde misli.com hesaplarına yatacak.