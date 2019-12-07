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07.12.2019 - 00:43 |

Caroline Wozniacki tenisi bırakıyor

Eski dünya 1 numarası Danimarkalı Caroline Wozniacki tenisi bırakacağını açıkladı.

Caroline Wozniacki tenisi bırakıyor

Eski dünya 1 numarası Danimarkalı Caroline Wozniacki, ocak ayındaki Avustralya Açık'tan sonra tenisi bırakacağını açıkladı.

Kararını Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla duyuran 29 yaşındaki Wozniacki, "15 yaşından beri profesyonel tenis oynuyorum. Harika anılarım oldu. 71 hafta boyunca dünya 1 numarası oldum. Kortta başarabileceğim her şeyi başardım." ifadelerini kullandı. 

Son aylarda hayatta yapacak çok daha fazla şeyi olduğunu farkettiğini belirten Wozniacki, şunları aktardı: 

"Avustralya Açık'tan sonra profesyonel tenisi bırakıyorum. Bu sağlığım ile alakalı değil. Heyecanlı yolculuğumu sizlerle paylaşmayı dört gözle bekliyorum."

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