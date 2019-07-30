30.07.2019 - 20:43| AA
Çaykur Rizespor - Antalyaspor: 2-2
Ã‡aykur Rizespor ile Antalyaspor, hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda 2-2 berabere kaldÄ±.Â
SÃ¼per Lig ekiplerinden Ã‡aykur Rizespor ile Antalyaspor, hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda 2-2 berabere kaldÄ±.Â
DÃ¼zce'nin KaynaÅŸlÄ± ilÃ§esindeki Topuk YaylasÄ± Tesisleri'nde oynanan hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ dakikasÄ±nda Paul Mukairu'nun golÃ¼yle Antalyaspor 1-0 Ã¶ne geÃ§ti.
Â KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 10. dakikasÄ±nda Mostapha El Kabir, 23. dakikasÄ±nda ise Braian Samudio'nun golleriyle Ã‡aykur Rizespor, durumu 2-1 yaptÄ±.Â
Antalyaspor'un oyuncusu Chico'nun 38. dakikada attÄ±ÄŸÄ± golle ilk yarÄ± 2-2 tamamlandÄ±.Â
KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda gol olmayÄ±nca maÃ§ 2-2 sona erdi.