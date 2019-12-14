Son dakika - Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 0-3

Skorer - İlk yarının sonlarına yaklaşılırken Süper Lig'de heyecan sürüyor... Günün ilk maçında Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Maça etkili başlayan konuk ekip, 17. dakikada Koita ile öne geçti: 0-1

Karşılaşmanın 27. dakikasında yeniden sahneye çıkan golcü futbolcu farkı ikiye çıkardı: 0-2

79. dakikada Diomande'nin de kırmızı kart görmesiyle daha rahat bir oyun sergileyen Kasımpaşa, 90+1. dakikada Aytaç'ın ayağından bulduğu golle maçın skorunu tayin etti: 0-3

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 15'e çıkarırken, ev sahibi Çaykur Rizespor ise 17 puanda kaldı.

GOL! 17' 27'Koita, 90+1'Aytaç (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: 79' Diomande(Ç.Rizespor)

İŞTE İLK 11'LER

RİZESPOR: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Vetrih, Boldrin, Oğulcan, Diomande, Samudio, Umar

KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Fernandes, Youssef, Özgür, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa, Koita

'Yönetim istifa'

Yenilen iki golün ardından Çaykur Rizespor tribünlerinden 'yönetim istifa' sesleri yükselmeye başladı

Maçtan önemli anlar

13. dakikada Koita'nın göğüs pasında, ceza sahası dışı sağ çaprazda Quaresma'nın plase vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

17. dakikada Hajradinovic'in ara pasında ceza sahasına giren Koita bekletmeden plase vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan'ın sağından filelere gönderdi: 0-1.

25. dakikada sol kanattan Diomande'nin ortasında penaltı noktasında Vetrih'in kafa vuruşunda, top kaleci Fatih Öztürk'ün kucağında kaldı.

27. dakikada İstanbul temsilcisi farkı ikiye çıkardı. Quaresma'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken top penaltı noktası civarındaki Koita'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top filelere gitti: 0-2.

41. dakikada Çaykur Rizespor'da Samudio fileleri havalandırdı. Yapılan VAR incelemesiyle pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

Mücadelenin ilk yarısını Kasımpaşa 2-0 önde tamamladı.

46. dakikada sağ kanattan Boldrin'in kullandığı köşe atışında topa hareketlenen Marko Scepovic, Loret Sadiku’nun müdahalesi sonucu yerde kaldı ve Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını işaret etti.

47. dakikada beyaz noktanın başına geçen Boldrin’in şutunda kaleci Fatih gole izin vermedi.

64. dakikada sol kanattan gelişen atakta Aminu Umar’ın ceza sahası içine gönderdiği topta altıpas önünde topla buluşan Marko Scepovic vuruşunda kaleci Fatih meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+1. dakikada Çaykur Rizespor ceza sahasında oluşan karambolde topla buluşan Aytaç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0





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