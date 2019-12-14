14.12.2019 - 13:12 |
Galatasaray'dan Melo ve Ujfalusi'ye plaket
Galatasaray Kulübü, eski yıldızlar Felipe Melo ve Ujfalusi'ye bu akşamki Ankaragücü maçında plaket verileceğini açıkladı.
Galatasaray Kulübü'nden Melo ve Ujfalusi'ye vefa...
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Eski oyuncularımızdan Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi, bu akşam oynanacak Ankaragücü maçı öncesi taraftarımızla bir araya gelecek ve eski sporcularımıza sağladıkları katkılar sebebiyle kulübümüz tarafından birer plaket verilecek."