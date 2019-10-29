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29.10.2019 - 17:19 | | Skorer

Cengiz Ünder dönüyor! Roma resmen açıkladı...

A Milli Takım'ın yaptığı Andorra maçı öncesi antrenmanda sakatlanan Cengiz Ünder 1.5 ay sonra sahalara dönüyor. Milli futbolcu Roma'nın yarın oynayacağı Udinese karşılaşmasının kadrosuna alındı.

Cengiz Ünder dönüyor! Roma resmen açıkladı...

A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Cengiz Ünder yaklaşık 1.5 ay sonra sahalara dönüyor.

Ay-yıldızlı ekibin Andorra ile yaptığı karşılaşma öncesi sağ üst arka baldırından sakatlanan ve kadrodan çıkarılan 22 yaşındaki yıldız, Serie A'da yarın oynanacak Udinese karşılaşmasının kadrosuna dahil edildi. 

Mert Çetin de kadroda

Roma Kulübü'nün resmi internet sitesinden yaptığı aday kadro paylaşımında Cengiz'in yanı sıra diğer Türk oyuncu Mert Çetin yer aldı.

Cengiz Ünder dönüyor Roma resmen açıkladı...

Cengiz Ünder dönüyor Roma resmen açıkladı...
 

 

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