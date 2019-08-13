Cim-Bom fıtık etti!

NEVZAT DİNDAR

Sarı-kırmızılılarda Fernando ve Ndiaye’nin yeri dolmadı. Michael Seri çare olmadı ve savunmanın ön bölgesine kaliteli bir ismin gerektiği açıkça ortaya çıktı. Geçen yılın gol kralı Diagne de mental ve fiziksel olarak eksik kaldı.

Süper Lig öncesi son hazırlık maçını İtalya’da Fiorentina’ya karşı oynayan Galatasaray, aldığı 4-1’lik farklı yenilgi ve sergilenen futbolla gelecek adına güven vermedi. Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan gruplara girecek olan Aslan’da özellikle savunmanın önünde oynayacak 6 numaralı bir orta sahanın ve forvetin gerekliliği açıkça ortaya çıktı.



İtalya’da orta saha kurgusunu Seri-Donk şeklinde yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim beklediğini bulamadı. Seri, fiziksel olarak hazır görünmezken 6 numaradaki ağır yükü taşıyabileceği konusunda iyi sinyal vermedi. Bu nedenle savunmanın ön bölgesine bir takviyesinin zorunlu olduğu net şekilde ortaya çıktı. Bu eksikliğin savunmanın performansını da olumsuz etkilediği belirtildi.



Golcü şart

Diğer taraftan Galatasaray’ın gol bölgelerindeki sıkıntısı yine bu maçta açıkça ortaya çıktı. Hazırlık döneminde elinde Mitroglou olmasına rağmen Babel’i bu pozisyonda değerlendiren Terim, Floransa’da satılması planlanan Diagne ile oyuna başladı. Senegalli, ne fizik ne de mental olarak hazır bir görüntü verdi.

Diğer taraftan fiziksel olarak oyuncular arasındaki dengesizlik yine teknik kadroyu kara kara düşündürüyor. Afrika Kupası’nda mücadele eden oyuncuların farklı zamanlarda turnuvaya veda etmesi ve farklı dönemlerde kampa katılması bu duruma yol açmıştı.