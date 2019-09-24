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24.09.2019 - 08:00 |

Cim-Bom’da ‘Üçlü zirve’ kararı

Olağanüstü Divan Kurulu’nda Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun Mustafa Cengiz ve Dursun Özbek’e yaptığı “üçlü zirve” teklifine iki isim de olumlu yanıt verdi.

Cim-Bom’da ‘Üçlü zirve’ kararı

Galatasaray’da sükunet sağlandı. Sarı-kırmızılılarda başta Emlak Konut ile yaşanan sorunlar olmak üzere, bankalarla imzalanan yapılandırma sözleşmesi dün masaya yatırıldı.

Gayrettepe Dedeman Otel’de, basına kapalı olarak gerçekleştirilen Olağanüstü Divan Kurulu’nda Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun Mustafa Cengiz ve Dursun Özbek’e yaptığı “üçlü zirve” teklifine iki isim de olumlu yanıt verdi. Ayrıca Divan Başkanlığı ve yönetim kurulunun belirleyeceği isimlerden oluşan bir komisyon hayati önem taşıyan Florya ve Kemerburgaz konusunda çalışma yapacak.

Başkan Cengiz, olağanüstü yapılan divan toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Bu işin sükunetle, sulh ile hem devletimizin hem Galatasaray’ın hem de müteahhitlerin yararına olacak şekilde çözüleceğine inanıyorum. Evet önümüzde bir sorun var ama çözülmeyecek sorun yoktur. Yeter ki iyi niyet olsun” dedi.

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