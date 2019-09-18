Club Brugge - Galatasaray: 0-0

Bu yıl ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, ilk maçında Belçika'da Club Brugge ile karşılaştı.

Sloven hakem Slavko Vincic yönettiği mücadelenin 31. dakikasında ceza sahası içinde müsait pozisyonda şutunu çeken Babel kaleciyi geçemedi. 34. dakikada ise rakip futbolcu Rits'in ceza sahası içinden çektiği şut üst direğe çarpıp auta gitti.

İkinci yarıda etkisini arttıran Galatasaray'da 59. dakikada Feghouli'nin şutu üst direğe çarpıp auta gitti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca takımlar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray ve Club Brugge, gruba 1'er puanla başlangıç yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İkinci yarıda etkisini arttıran Galatasaray'da 59. dakikada Feghouli'nin şutu üst direğe çarpıp auta gitti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca takımlar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

19. dakikada Ruud Vormer'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Mitrovic ceza sahası içinde meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

31. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Savunmadan atılan uzun topun ardından gelişen pozisyonda Mata sol tarafta topun kontrolünü kaybetti. Meşin yuvarlağı kapan Babel rakibinden sıyrılarak ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcunun şutunda Mignolet gole izin vermedi.

34. dakikada Okereke'nin şutu savunmadan sekerek Ricca'nın önüne düştü. Ricca'nın şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

42. dakikada savunmanın arkasına gönderilen topa hareketlenen Bonaventure sağdan ceza sahası içine girer girmez şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.

51. dakikada Club Brugge gole yaklaştı. Orta sahadan savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Bonaventure ceza sahasına girip şutunu çekti, Muslera meşin yuvarlağın kaleye gitmesine izin vermedi.

54. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Okereke ceza sahası içinde meşin yuvarlağa kafayla vurdu, Muslera kaleye giden topu kurtardı. Ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

61. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında Seri'nin pasında topu önünde bulan Feghouli'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

82. dakikada Nagatomo'nun uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

90. dakikada Seri'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Falcao ön direkte topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Karşılaşma, golsüz eşitlikle sona erdi.

Stat: Jan Breydelstadion

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Vormer, Rits (Dk. 86 Balanta), Vanaken, Bonaventure (Dk. 73 Diagne), Diatta, Okereke (Dk. 60 Openda)

Galatasaray: Muslera, Mariano (Dk. 90 Şener Özbayraklı), Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina (Dk. 61 Emre Mor), Seri (Dk. 90 3 Donk), Babel, Feghouli, Falcao

Sarı kartlar: Dk. 56 Lemina, Dk. 73 Nzonzi, Dk. 90 4 Donk (Galatasaray), Dk. 73 Openda, Dk. 80 Vormer (Club Brugge)