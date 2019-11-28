Comolli'den Vedat Muriç müjdesi! '48 saat içinde...'

İşte Fransız futbol adamının açıklamalarından öne çıkanlar:

" - İyi haberlerimiz var. Kruse geri döndü. Sakatlığı zorlayıcıydı. Dolayısıyla onun idmanlara başlaması zaman aldı. Ama döndü. Samandıra'da sakatlık yaşadı. Sahalara en kısa zamanda dönebilmek için çok çalıştı. Önemli olan sakatlığı atlattıktan sonra dönmesiydi.

Muriç'i milli arada da takip ettik. Kosova ile ilk maçı oynayabileceğini düşünebiliyorduk. Oynayamayacağı kesinleştikten sonra buraya döndü. 2 gündür çalışmalara başladı. Umarım cumartesi günü takımla birlikte olur. 48 saat içinde her şey iyi giderse sakatlığı en iyi şekilde atlatmış olacak. Sağlık ekibinin de hakkını vermemiz gerekiyor.

- Okan Turp antrenman sırasında takım arkadaşından aldığı darbeden dolayı sakatlandı. Kendisi tedavi sürecinde. Korktuğumuz kadar kötü değil. Aralık ayının sonunda hazır duruma gelebilir. Çok üzücü sakatlık. Umarım güçlü bir şekilde dönecektir.

"Berke 2 hafta içinde Belçika'da çalışmalara başlayabilir"

- Berke de Westerlo'da etkili performans gösteriyor. Herkes performansından dolayı mutluydu. Volkan Demirel hocamız takip ediyordu. 17 Kasım'da sakatlık geçirdi. Başarılı bir ameliyat geçirdi. Sakatlık ekibimize güveniyor. Burada rehabilitasyon süreci iyi geçiyor. 2 hafta içinde Belçika'da çalışmalara başlayacağını düşünüyoruz.

- Sağlık ekibi gerçekten çok iyi iş çıkarıyor. Vedat için 5 hafta konuşulurken, 2-3 haftada sahalara dönecek. Bu kalitede doktora ve sağlık ekibine sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Herkes sağlık ekibinin ne kadar iyi olduğunu söylüyorlar.

Rami konusu

- Son zamanlarda onunla ilgili bir haber okudum. Ama tamamen yanlış bilgi. Kendisi gerçekten çok fazla çalışıyor. Sadık'la birlikte çok iyi çalışıyorlar. İkisi de çok pozitif. Bu da gerçekten onları tebrik etmemiz gereken bir durum.

"Panik durumunun içinde değiliz"

- Gerek başkanımız gerek ikinci başkarımız teknik direktörümüz ve ben sürekli iletişim halindeyiz. Biz ligde en iyi takımız. İstediğimiz sonuçları alamadığımız maçlar oldu. Kesinlik panik durumunun içinde değiliz. Biz hala yarışın içindeyiz. Bu hedefi gerçekleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Kazanmak istiyoruz, bunun için gereken her şeyi yapacağız. Transfer dönemi ile ilgili açıkça çalışmalarımızı eylül ayından beri yürütüyoruz. Mali sınırlarımız içinde çok yaratıcı olmalıyız. Takıma nasıl tecrübeli oyuncular katabiliriz bunu konuşuyoruz."