Süper Lig'in 15. haftasında lider durumda bulunan Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe'yi evinde konuk etti. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçı Demir Grup Sivasspor 3-1 kazandı.

Ev sahibinin gollerini 32. dakikada Fernando, 59. dakikada Emre Kılınç 90+7'de Ziya kaydetti. Fenerbahçe'nin golünü ise 85. dakikada Deniz Türüç attı.

90+5. dakikada önce Rodrigues sonra Ozan Tufan direkt kırmızı kart ile takımını 9 kişi bıraktı.

Bu sonuçla DG Sivasspor puanını 33 yaparak haftayı lider kapattı. Fenerbahçe ise 25 puanla 5. sırada yer aldı.

İŞTE SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Fatih Aksoy, Goiano, Emre Kılınç (Dk. 90 Kone), Mert Hakan Yandaş (Dk. 90 4 Coffie), Fernando (Dk. 74 Erdoğan Yeşilyurt), Yatabare

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar (Dk. 22 Zanka), Dirar, Gustavo, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu (Dk. 63 Ferdi Kadıoğlu), Rodrigues, Kruse (Dk. 74 Deniz Türüç), Muric

Goller: Dk. 32 Fernando, Dk. 59 Emre Kılınç, Dk. 90 7 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), Dk. 85 Deniz Türüç (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Dk. 90 5 Rodrigues, Dk. 90 5 Ozan Tufan (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 5 Isla (Fenerbahçe), Dk. 42 Fatih Aksoy, Dk. 61 Uğur Çiftçi, Dk. 90 3 Mert Hakan Yandaş (Demir Grup Sivasspor)

Maçtan dakikalar

12. dakikada ceza sahası içerisine giren Fernando’nun şutunda top az farkla dışarı çıktı.

31. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Rodrigues'in sert şutunda köşeye giden topu kaleci Samassa kornere çeldi.

32. dakikada Mert Hakan'ın defansın arkasına attığı topa hareketlenen Fernando, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

45. dakikada Ozan Tufan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Max Kruse'nin sol çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

48. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan ceza alanına ortasında, arka direkte topa hareketlenen Yatabare geç kalınca mutlak bir fırsatı değerlendiremedi.

49. dakikada Kruse'nin sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Serdar Aziz’in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Sivasspor 59. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Soldan ceza sahasına giren Ziya Erdal'ın pasında kale alanına hareketlenen Emre Kılınç, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

70. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pası sonrası Yatabare'nin ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

85. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Ani gelişen Fenerbahçe atağında orta sahadan aldığı topla hızla mesafe kat eden Ozan Tufan, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Deniz Türüç’e aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda savunmada Appindangoye'nin bacak arasından geçen top, ağlara gitti: 2-1.

90. dakikada Deniz Türüç'ün ceza yayı içinde kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda, kaleci Samassa topu güçlükle kornere çeldi.

90 7. dakikada Sivasspor farkı yeniden 2'ye çıkardı. Ani gelişen Sivasspor atağında sağdan topla hareketlenen Kone, meşin yuvarlağı ceza alanında müsait durumdaki Ziya Erdal'a aktardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda top köşeden ağlara gitti: 3-1.

Karşılaşma Sivasspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

CEZA SINIRINDA 3 OYUNCU

Fenerbahçe’de 16. haftada Beşiktaş’la oynanacak derbi öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muric, Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Ali Koç tribünde

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımını Sivas'ta yalnız bırakmadı. Her maçta olduğu gibi Sivasspor deplasmanında da yer alan Başkan Ali Koç mücadelenin başlamasına kısa bir süre ala protokol tribününe geldi.

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yöneticiler tarafından karşılanan Ali Koç, hemen yerine geçti. Ali Koç, mücadeleyi de Otyakmaz'la beraber takip etti.

Liderlik bereketi

Sivas'ta büyük bir coşku hakimdi. Ligde haftaya lider giren Sivasspor'a taraftarlar ve şehir büyük ilgi gösterdi.

Dış şehirlerdeki Sivaslılar bile Sivas'a gelerek maça girmeye çalıştı. Sivas şehrinde otellerin nerdeyse tamamen dolu olduğu belirtildi.

Fenerbahçe taraftarları da bu kritik maçta takımlarını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, Sivas'a akın etti.

Özel misafirler

Sivasspor Kulübü bu sezon uyguladığı önemli bir projeyi devam ettirdi. Sivas'taki ilkokul ve ortaokul öğrencileri bu hafta da maça getirildi.

Sivasspor'un konuğu olarak maça gelen çocuklara Türk bayrakları ve Sivasspor bayrakları dağıtıldı. Sivas Belediyesi ve Sivas Valiliği ile yapılan ortak çalışma, sezon başından beri tüm iç saha maçlarında uygulanıyor.

Sivas'ta şölen

Yeni 4 Eylül Stadı'nda zorlu maç öncesi özel koreografi ve tribün şov yapıldı. Sivasspor taraftarları, lider olarak Fenerbahçe karşısına çıkan takımlarına destek verdi.

Tribünlerde futbolcular sahaya çıkarken bütün kartonlar açıldı. Kırmızı-beyaz kartonlardan 'Göster Gücünü' yazısı ortaya çıktı. Pankartların tam ortasında 'Yarım Kalan Hikayemiz İçin' pankartı gösterildi.

Ayrıca tüm koltuklara Türk bayrakları ve Sivasspor bayrakları dağıtıldı. Santra esnasında atkılar ve bayraklarla oldukça güzel görüntüler oluştu.

Samanyolu ve Müslüm Gürses şarkılarıyla 4 Eylül Stadı'nda unutulmaz anlar yaşandı.

Çalımbay'dan 5. dalya

Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde 500. lig maçına Fenerbahçe karşısında çıktı. Lig kariyerinde Göztepe, Denizlispor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Trabzonspor, Kasımpaşa, Konyaspor ve Sivasspor'da çalışan Çalımbay, 5. kez dalya dedi.

Sivasspor kulübü de tecrübeli teknik adamı, maç öncesi onurlandırdı. Stat ekranlarından da "500. maç. Tebrikler Rıza Çalımbay" mesajı ve fotoğrafı paylaşıldı.

Yeniden sol beksiz

Fenerbahçe'de bu sezon sol bekte devam eden sıkıntı Sivasspor karşısında da sürdü. Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığından dolayı alternatifsiz olan Ersun Yanal, bir kez daha Nabil Dirar'ı sola çekmek zorunda kaldı.

Orta sahada Emre-Gustavo ikilisi yine yan yana oynarken, Ozan Tufan sağ kanada kaydı. Savunma ikilisi bir kez daha Sadık-Serdar Aziz'den oluştu.

17 maç sonra

Lig lideri Sivasspor, ideal kadrosundan bir tek Hakan Arslan'ı kullanamadı. Tam 17 lig maçı sonra Hakan Arslan kadroda yer almadı.

Takımın önemli isimlerinden olan tecrübeli orta saha kart cezası nedeniyle oynamadı. Böylesine önemli bir isimden faydalanamayan Rıza Çalımbay, genel hatlarıyla ideal kadrosunu sahaya sürdü.