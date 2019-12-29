Demir Grup Sivasspor - Göztepe: 1-0

Geçen hafta konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup eden Göztepe ile lig lideri Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.

Saat 14.00'te başlayan ve Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan müsabakayı kırmızı beyazlı takım Yatabare'nin golüyle 1-0 kazandı ve ilk yarıyı 37 puanla lider bitirdi.

İki takımın da kaleyi bulan şutunun bulunmadığı ilk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda galibiyet için rakip kaleye yüklenen Demir Grup Sivasspor 67. dakikada Yatabare ile öne geçti: 1-0

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Rıza Çalımbay'ın öğrencileri mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve ilk yarıyı 37 puanla lider tamamladı.

Konuk ekip Göztepe ise 17 maç sonunda ilk yarıyı 23 puanla bitirdi.

GOL: Yatabare 67'

İLK 11'LER

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Emre, Fernando, Yatabare

Göztepe: Beto, Murat, Leo, Reis, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Mossoro, Deniz

Mert Hakan şoku

Sivasspor'da yıldız futbolcu Mert Hakan Yandaş, gördüğü sarı kartla ligin ikinci yarısının ilk haftasında oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Maçtan dakikalar

20. dakikada Caner’in Deniz’i düşürmesi ile maçın hakemi serbest vuruş noktasını gösterdi. Berkan’ın kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu Yatabare uzaklaştırdı.

26. dakikada Marcelo, Mert Hakan’dan kazandığı topu ceza sahası içerisindeki Yatabare ile buluşturdu. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

32. dakikada sağ kanattan Marcelo'nun ortasında ceza sahası içinde Mert Hakan’ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

47. dakikada Fatih’in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği uzun şutta Beto topu kontrol etmeyi başardı.

48. dakikada Berkan'ın, sol kanattan kaleye gönderdiği uzun şutta top direkten döndü.

57. dakikada Emre’nin sağ kanattan yaptığı ortada Mert Hakan kafayı vurdu. Beto tehlikeli pozisyonda topu çıkarmayı başardı ve gole izin vermedi.

66. dakikada Fatih, rakibi Andre Castro'dan çalığı topu Kone ile buluşturdu. Ceza sahasına giren Kone, pasını uzak direkteki Yatabare ile buluşturdu. Yatabare ise bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

82. dakikada Emre sol kanattan ceza sahası içeresine sokularak kaleyi hedef aldı. Beto bu sert şutu son anda kurtarmayı başardı.