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HaberlerFenerbahçeRami derbide kulübeye! Göbekte Zanka-Jailson ikilisi...
23.09.2019 - 08:00 |

Rami derbide kulübeye! Göbekte Zanka-Jailson ikilisi...

Galatasaray derbisi öncesi savunmada denemeler yapan Teknik Direktör Ersun Yanal, Ankaragücü maçı performansı nedeniyle Rami hamlesini geri çekti; Zanka-Jailson ikilisiyle ‘devam’ dedi

Rami derbide kulübeye! Göbekte Zanka-Jailson ikilisi...

Teknik direktör Ersun Yanal savunmada bazı hamleleriyle dikkat çekti. Yeni transferlerden Adil Rami’yi kullanmak isteyen Yanal, istediği verimi alamadı.
Derbi öncesi tecrübeli futbolcuyu görmek isteyen deneyimli çalıştırıcı Jalison’u kulübeye çekti ve sahaya Rami-Zanka ikilisini sürdü.

Rami’nin yaptığı basit hataların yanı sıra bu ikilinin çok ağır kalması sonrası Ankaragücü golü buldu. Ersun Yanal bu duruma devre arası müdahale etti ve Rami’yi oyundan alarak Jailson’u stoperde oynattı. Bu sayede hatalar azaldığı gibi takım oyunu geriden kurmaya başladı.

Sarı-lacivertli teknik adam, Rami denemesi sonrası önemli bir sonuç çıkardı. Fransız futbolcunun henüz ilk 11’de oynayacak seviyede olmadığı anlaşıldı. Dolayısıyla bu hafta oynanacak olan derbide Zanka ile Jailson bu bölgede görev yapacak.

Birbirine alışmaya başlayan ikili, hafta içi yapılacak antrenmanlarda özel olarak çalıştırılacak.

Fransız basını, Rami'yi yerden yere vurmuştu

Rami, Ankaragücü maçındaki performansının ardından Fransız basınında sert biçimde eleştirilmişti. Onze Mondial, "Defansta ağır bir hata yapan Adil Rami, takımının gol yemesine neden oldu" ifadelerini kullandı. France Football ise "Rami'nin büyük aptallığı" başlığını attı.

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