Deniz Atalay: Orman'ın göreve devamı için çok büyük baskı var

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın istifa etmesiyle ilgili siyah-beyazlı kulüpten ilk açıklama geldi.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Atalay konuyla ilgili Trtspor'a dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar;

'Fikret Orman'ın istifa edeceğinden yönetim kurulundaki hiçbir arkadaşımızın haberi yoktu. Beşiktaş taraftarının başkan ve ailesine gösterdiği tepkiler kabul edilebilir gibi değil. Fikret Orman, başkanlık sürecinde çıtayı çok yükseltti, Süleyman Seba'nın ardından en başarılı başkan oldu. Fikret Orman'ın göreve devam etmesi yönünde çok büyük bir baskı var. Bu sezon ligde herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız, takım daha iyi olacak. Beşiktaş taraftarının Fikret Orman'ın mesajını alması gerekiyor. Beşiktaş camiasının büyüklerinin tepkiler karşısında Fikret Orman'ın yanında olması lazım. Beşiktaş'ın birçok yere borcu vardı ve onları telafi ederek bu noktaya geldik. Yönetim kurulu olarak ortak fikrimiz Fikret Orman'ın görevine devam etmesi.'