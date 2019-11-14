Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSüper Lig HaberleriDeniz Ateş Bitnel hakemi dövdü
14.11.2019 - 10:36 | | SABAH

Deniz Ateş Bitnel hakemi dövdü

Türkiye’de yeşil sahalar bunu da gördü! Masterlar maçında sahaya oyuncu olarak çıkan Deniz Ateş Bitnel, kararını beğenmediği meslektaşı Mehmet Ağaçlı’yı yumrukladı.

Deniz Ateş Bitnel hakemi dövdü

2016 yılında oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçında çıkardığı kırmızı kartlar sonrası FIFA kokartı elinden alınan ve Salih Dursun'un kendisine gösterdiği kırmızı kart ile gündeme oturan Deniz Ateş Bitnel, yeni bir skandala daha imza attı. Bitnel oyuncu olarak yer aldığı maçta hakemin kararlarını beğenmeyince meslektaşına saldırdı. Bitnel, 11 Kasım'da Maltepe 1923 ile Golden Masterlar arasında Cevizli Futbol Stadyumu'nda oynanan karşılamanın 51. dakikasında kararına tepki gösterdiği hakem Mehmet Ağaçlı'yı yumrukla yere düşürdü.

 HAKARET VE SALDIRIDAN SUÇ DUYURUSU

Ağaçlı'nın avukatı Özgür Şimşek, Deniz Ateş Bitnel hakkında saldırı ve hakaret iddiasıyla savcılığa şikâyet dilekçesi verdi. Dilekçede Bitnel'in Ağaçlı'ya yaklaşık 15 dakika boyunca küfür ettiği iddiası da yer aldı.

2016'daki Trabzonspor-Galatasaray maçını yönettikten sonra uzun süre maç alamayan, bu süreçten sonra B klasman hakemi olarak görevlendirilen ve ardından da lisansı askıya alınan Bitnel, il hakemliğine düşürülmüştü.

Deniz Ateş Bitnel hakemi dövdü

Skorer Tv Haber Bülteni - 14 Kasım 2019
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Altınordu'da kayıp isim: Fatih Aktay

Altınordu'da kayıp isim: Fatih Aktay

Deniz Ateş Bitnel hakemi dövdü

Deniz Ateş Bitnel hakemi dövdü

Harden, Clippers'ı tek başına devirdi: 102-93

Harden, Clippers'ı tek başına devirdi: 102-93

Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe mesaisi

Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe mesaisi

Sıradaki Haber