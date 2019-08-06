Deniz Türüç: F.Bahçe devreye girince hızlıca karar verdim

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe’nin Kayserispor’dan transfer ettiği Deniz Türüç, Hollanda’da özel bir röportaj verdi. Voetbalzone’a konuşan Deniz Türüç, Fenerbahçe’den teklif geldiği andan itibaren seçmenin kolaylaştığını söyledi. Galatasaray’ın da transfer sürecinde yer aldığına dikkat çeken tecrübeli oyuncu, “Fenerbahçe devreye girince hızlıca seçtim. Birçok kulüp devredeydi, ama ben Fenerbahçe’yi seçtim. Bu tip durumlarda bir karar almalısınız. Ben en doğru kararı aldım. Benim için rüya gibi bir adım oldu kariyerimde. Sadece benim için değil herkes için sanırım” dedi.

Fenerbahçe ile bu sezon başarılı olmak istediğini vurgulayan yıldız isim, “Bu sezon şampiyon olmak zorundayız. Bu sezon kupa gelmeli. Fenerbahçe, önemli transferler yaptı. Şampiyonluk yarışını bilen ve tecrübeli isimler katıldı. Ben kendime ve takımıma inanıyorum, bu sezon işler iyi gidecek” ifadelerini kullandı.

Kadroya katılan yıldızları da değerlendiren Deniz, “Hücum hattında Garry Rodrigues, Kruse ve Moses gibi değerli isimlerle forma mücadelesi vereceğiz. Eğer yeni bir kulüpteyseniz, en alttan başlarsınız ve kendinizi ispat etmeye çalışırsınız. Kendimi ve oyunumu sürekli geliştirmeliyim. Benim amacım kalıcı ve sürekli oynayan bir oyuncu olabilmek. Bu zamana kadar tüm kulüplerimde başarılı oldum” yorumunu yaptı.

Öte yandan, Fenerbahçe’nin 25 milyon taraftara sahip çok büyük bir kulüp olduğundan da bahseden Deniz Türüç, “Fenerbahçe sadece Türkiye için değil, tüm dünya genelinde büyük bir kulüp. Geldiğim andan itibaren taraftarların sosyal medya ve dışarıdaki ilgisi çok yüksek. Fenerbahçe’yi 25-30 milyon taraftar takip ediyor. Fenerbahçe’de olmaktan gururluyum. Çok büyük bir kulüp” diye konuştu.