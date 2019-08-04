Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§ transferinin perde arkasÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

FenerbahÃ§e, Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§ transferini bitirdi. Peki stoper ve 6 numara konusunda arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren sarÄ±-lacivertliler, neden bir anda Ã§ok ihtiyaÃ§ olarak gÃ¶rÃ¼nmeyen bir bÃ¶lgeye transfer gerÃ§ekleÅŸtirdi? Ä°ÅŸte bu sorunun yanÄ±tÄ± transferin perde arkasÄ±nda...

Teknik direktÃ¶r Ersun Yanal, sezon sonu verdiÄŸi raporda duran top kullanan oyuncu eksikliÄŸine vurgu yaptÄ±. Yanal, "Ä°yi duran top kullanan oyunculara ihtiyacÄ±mÄ±z var" ifadeleriyle ilk iÅŸareti verdi. ArdÄ±ndan Kayserispor ile sÃ¶zleÅŸmesinin bitimine 1 yÄ±l kalan Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§ menajeri vasÄ±tasÄ±yla F.BahÃ§e'ye Ã¶nerildi. Fikri sorulan Yanal, "Ã‡ok yÃ¶nlÃ¼ ve duran top konusunda baÅŸarÄ±lÄ±" raporunu sundu.

3 YILLIK Ä°MZA ATTI

Hemen devreye giren BaÅŸkan Ali KoÃ§, Deniz ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Oyuncuya Yanal'Ä±n bakÄ±ÅŸÄ±nÄ±, takÄ±mda alacaÄŸÄ± rolÃ¼ anlattÄ±. Deniz iÃ§in bir yandan Fatih Terim de bastÄ±rÄ±yordu. KoÃ§'un sÃ¶zleri Deniz'i Ã§ok etkiledi. Galatasaray'a Ã§ok yakÄ±nken bir telefonla ibre FenerbahÃ§e'ye dÃ¶ndÃ¼.

BaÅŸkan Ali KoÃ§ bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan Kayserispor ile pazarlÄ±k sÃ¼recini baÅŸlattÄ± ve 2 milyon Euro'ya el sÄ±kÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. BÃ¶ylece transfer resmileÅŸti. Ã–nceki gece ailesiyle Ä°stanbul'a gelen Deniz, saÄŸlÄ±k kontrollerinin ardÄ±ndan kendisini 3 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na FenerbahÃ§e'ye baÄŸlayan sÃ¶zleÅŸmeye imza attÄ±.Â

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