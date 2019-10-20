Denizlispor-Fenerbahçe maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor'un konuğu oluyor. 11 puanı bulunan Fenerbahçe mutlak 3 puan peşinde.

İLK 11'LER

Denizlispor: Adam, Lopes, Sapunaru, Mustafa, Bergdich, Sackey, Murawski, Aissati, Sacko, Barrow, Oscar

Fenerbahçe :Altay, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Luiz Gustavo, Emre, Ozan, Tolga, Garry Rodrigues, Muriqi

DENİZLİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Denizlispor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydunus yönetirken mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE İLE DENİZLİSPOR 39. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın 39. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 38 maçta sarı-lacivertliler 25, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet elde etti, 9 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 87 golüne, Denizlispor 33 golle karşılık verdi. Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda yapılan son lig maçlarını Fenerbahçe, deplasmanda 2-0, evinde de 3-1'lik skorlarla kazandı.