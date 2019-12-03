Denizlisporlu yÃ¶neticiler, 3 AralÄ±k DÃ¼nya Engelliler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Denizli Engelliler Spor KulÃ¼bÃ¼ Ampute Futbol TakÄ±mÄ± ile maÃ§ yaptÄ±.Â

Pamukkale Ãœniversitesi (PAÃœ) Spor Bilimleri FakÃ¼ltesi tarafÄ±ndan Kredi Yurtlar Kurumu sahasÄ±nda yapÄ±lan organizasyonda, 30'ar dakikalÄ±k iki yarÄ± halinde oynanan maÃ§ 4-4 sona erdi.

KulÃ¼p BaÅŸkanÄ± Ali Ã‡etin, maÃ§ Ã¶ncesi yapÄ±lan seremonide ampute takÄ±mÄ± kaptanÄ± Ramazan AltuÄŸ'a ve programa katkÄ±larÄ±ndan dolayÄ± PAÃœ Spor Bilimleri FakÃ¼ltesi Spor YÃ¶neticiliÄŸi BÃ¶lÃ¼m BaÅŸkanÄ± UÄŸur SÃ¶nmezoÄŸlu'na Ã§iÃ§ek takdim etti.Â

Ã‡etin, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, mÃ¼sabakanÄ±n farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmak iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini belirterek, "Ampute takÄ±mÄ±mÄ±z ÅŸehrimizi Ã§ok gÃ¼zel temsil ediyor. BugÃ¼nkÃ¼ maÃ§ta maksadÄ±mÄ±z ne yenmek ne yenilmek, amaÃ§ engellerin birlikte aÅŸÄ±labileceÄŸini gÃ¶stermek. Hepimiz, baÅŸÄ±mÄ±za gelebilecek talihsiz kaza sonucu engelli olabiliriz. Bunu unutmadan engelli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla hayatÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmalÄ±yÄ±z." diye konuÅŸtu.