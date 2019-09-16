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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’dan takımına deplasman uyarısı geldi.

Bu sezon oluşturulan güçlü kadro ile şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler, taraftarının tam desteğini arkasına almış durumda. Kadıköy’deki maçlarda bu durum fazlasıyla hissediliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’dan takımına deplasman uyarısı geldi. Bu sezon oluşturulan güçlü kadro ile şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler, taraftarının tam desteğini arkasına almış durumda. Kadıköy’deki maçlarda bu durum fazlasıyla hissediliyor. Ancak şampiyonluk mücadelesinde deplasman maçları büyük önem taşıyor. Dış saha maçlarında alınacak puanların şampiyonlukta belirleyici etkisi olacağı tespiti yapıldı.Bu sezon Kadıköy’de sürpriz puan kaybı beklemeyen sarı-lacivetliler, deplasman maçlarında alınacak ekstra puanların şampiyonluğu getireceğine inanıyor. Bu nedenle bugünkü Aytemiz Alanyaspor maçının büyük önem taşıdığı vurgulandı. Sadece iç saha maçları ve galibiyetleriyle şampiyonluğun zor olduğu vurgusu yapıldı.