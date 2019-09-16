Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçeDeplasman uyarısı
16.09.2019 - 08:00 |

Deplasman uyarısı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’dan takımına deplasman uyarısı geldi.

Deplasman uyarısı

SENAD OK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’dan takımına deplasman uyarısı geldi.

Bu sezon oluşturulan güçlü kadro ile şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler, taraftarının tam desteğini arkasına almış durumda. Kadıköy’deki maçlarda bu durum fazlasıyla hissediliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’dan takımına deplasman uyarısı geldi. Bu sezon oluşturulan güçlü kadro ile şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler, taraftarının tam desteğini arkasına almış durumda. Kadıköy’deki maçlarda bu durum fazlasıyla hissediliyor. Ancak şampiyonluk mücadelesinde deplasman maçları büyük önem taşıyor. Dış saha maçlarında alınacak puanların şampiyonlukta belirleyici etkisi olacağı tespiti yapıldı.Bu sezon Kadıköy’de sürpriz puan kaybı beklemeyen sarı-lacivetliler, deplasman maçlarında alınacak ekstra puanların şampiyonluğu getireceğine inanıyor. Bu nedenle bugünkü Aytemiz Alanyaspor maçının büyük önem taşıdığı vurgulandı. Sadece iç saha maçları ve galibiyetleriyle şampiyonluğun zor olduğu vurgusu yapıldı.                     

Deplasman uyarısı

Aykut Kocaman: “Kaybetmiyorduk ama kazanma ile ilgili sıkıntımız vardı”
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Deplasman uyarısı

Deplasman uyarısı

‘Messi-Ronaldo ayarında’

‘Messi-Ronaldo ayarında’

Galatasaray'dan Luyindama ve Marcao'ya uyarı!

Galatasaray'dan Luyindama ve Marcao'ya uyarı!

Vincent Mannaert, Diagne'nin Brugge'e transfer sürecini anlattı

Vincent Mannaert, Diagne'nin Brugge'e transfer sürecini anlattı

Sıradaki Haber