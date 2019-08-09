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09.08.2019 - 10:07

Diagne, Fiorentina kamp kadrosuna alındı

Galatasaray'ın 11 Ağustos Pazar günü Fiorentina ile yapacağı hazırlık maçının kamp kadrosu belli oldu.

Diagne, Fiorentina kamp kadrosuna alındı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya ekibi Fiorentina ile oynayacağı hazırlık maçı için bugün saat 12.00'de Bologna'ya gitti.
Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1'inci haftasındaki Yukatel Denizlispor maçı öncesi İtalya ekiplerinden ACF Fiorentina ile özel müsabakada karşılaşacak. İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı’ndaki mücadele, 11 Ağustos Pazar TSİ 22.00’de başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, müsabaka öncesi bugün kara yoluyla Floransa’ya giderek kampa girecek.

Süper Kupa kadrosunda yer almayan Mbaye Diagne, Fiorentina maçı kamp kadrosuna dahil edildi.

Galatasaray’ın Fiorentina maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michaël Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Konstantinos Mitroglou, Mbaye Diagne, Emre Mor.

 

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— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 9, 2019 " />

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