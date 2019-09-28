Diagne ikinci yarı girdi, Brugge fark attı!

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Club Brugge, Belçika’nın 9.haftasında deplasmanda Mechelen ile mücadele etti. Brugge, rakibini 5-0 mağlup ederken maça Galatasaray’dan kiralanan Mbaye Diagne’nin performansı dikkatleri çekti.

Mbaye Diagne’den 2 gol

Karşılaşmada Brugge ekibine galibiyeti getiren golleri 20.dakikada Diatta, 63 ve 70.dakikalarda Mbaye Diagne, 76.dakikada Schrijvers ile 82.dakikada Vanaken kaydetti. Diagne maça ilk 11’de başlamasa da 57.dakikada Okereke’nin yerine oyuna dahil oldu. Ayrıca ev sahibi takımda Schoofs 30.dakikada kırmızı kart gördü.

Brugge maç fazlasıyla lider oldu

Bu sonucun ardından Club Brugge 20 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Mechelen ise 14 puanla haftayı tamamladı.