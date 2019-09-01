Diagne kiralanıyor

Forvet krizini Falcao ile çözen Galatasaray’da Diagne’ye yol göründü. Lige kötü başlayan ve son olarak Kayseri’de ikinci yarı kenara alınan Senegalli forvetin iyi bir bonservisle satamayan sarı-kırmızılılar kiralama modelini devreye soktu. 27 yaşındaki forvetin kiralanması için temaslar başladı.

FFP’deki 2.5 milyon euroluk açığın bu formülle çözüme kavuşması bekleniyor. Diğer taraftan orta saha ve savunma takviyeleri için Nagatomo’nun satılması planlanıyor.