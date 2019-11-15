Dirar takibi

Teknik direktör Ersun Yanal ve ekibi, sakatlığını tamamen atlatan Nabil Dirar’ı izliyor. Fas Milli Takımı kadrosuna da katılan Dirar’ın, dönüşte direkt ilk 11’de yer alması bekleniyor. Ersun Yanal’ın göreve geldiğinden beri çok güvendiği isimlerden olan tecrübeli kanat oyuncusu, bu nedenle kadroda yer bulması hedefleniyor.

Teknik ekibin Yeni Malatyaspor maçıyla beraber Dirar’ı sağ kanatta görevlendirmesi bekleniyor. Sağ kanatta çift yönlü oynayan 32 yaşındaki futbolcu, yeni sözleşmenin ardından kafa olarak oldukça rahat konumda.