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HaberlerBeşiktaşDurmisi, Beşiktaş'a yakın! Kampa götürülmedi...
02.08.2019 - 16:30| Fanatik

Durmisi, Beşiktaş'a yakın! Kampa götürülmedi...

Adriano'nun takımdan ayrılmasının ardından sol bek arayışlarına geçen Beşiktaş'ın Durmisi transferinde son derece hareketli saatler yaşanıyor. İtalyan ekibinin Almanya'nın Marienfeld bölgesinde gerçekleştireceği sezon öncesi hazırlık kampının kadrosunda Durmisi'ye yer vermemesi, yıldız ismin Beşiktaş'a transfer olacağına yönelik dedikoduları güçlendirdi.

Sözleşmesi biten Adriano'nun takımdan ayrılmasının ardından sol bek transferi için harekete geçen Beşiktaş'la ilgili İtalyan basınından gündem yaratan bir iddia geldi. Çizme'de yayım yapan Corriere dello Sport gazetesi, Siyah Beyazlılar'ın Lazio'da forma giyen Danimarkalı futbolcu Riza Durmisi'yi kadrosuna katabilmek için tüm şartları zorladığını yazdı.

Gazetenin okuyucularıyla paylaştığı haberde Beşiktaş'ın 1,5 milyon euroluk teklifini 2,5 milyon euro'ya yükselttiği, Lazio'nun ise 5 milyon euroluk talebini 4 milyon euro'ya indirdiği ifade edildi. Siyah Beyazlılar'ın aradaki 1,5 milyon euroluk farkı ise bonuslarla kapatarak transferi bitirebileceği kaydedildi.

Öte yandan İtalyan ekibinin Almanya'nın Marienfeld bölgesinde gerçekleştireceği sezon öncesi hazırlık kampının kadrosunda Durmisi'ye yer vermemesi, yıldız ismin Beşiktaş'a transfer olacağına yönelik dedikoduları güçlendirdi.

Durmisi, Beşiktaşa yakın Kampa götürülmedi...

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