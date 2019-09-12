Ekici kalabalığa takıldı!

SENAD OK

Sarı-lacivertli ekipte Mehmet Ekici, 28 kişilik listeye alınmadı. Federasyona sunulan listeye giremeyen tecrübeli futbolcu orta sahadaki kalabalık kadroya takıldı.

Jailson, Gustavo, Ozan, Emre, Tolga, Tolgay, Zacj, Alper, Kruse gibi isimlerin olduğu üç bölge için Teknik Direktör Ersun Yanal tercih yapmak zorunda kaldı. Ekici’nin özellikle Kruse ve Zacj’ın olduğu bölgede forma giyebileceği tespiti yapıldı. Bu bölgede forma Kruse’nin. Alternatif olarak Zacj düşünülüyor. Bu nedenle üçüncü bir alternatifin doğru olmadığı fikri oluştu. Diğer alternatif isimlerin ise tek bölge dışında da başka bölgelerde de oynayabileceği tespiti yapılınca Ekici dışarıda kaldı.



Fenerbahçe’ye gelmek için Trabzonspor’da kadro dışı kalmayı göze alan futbolcu o dönemin sıkıntısını fiziksel olarak fazlasıyla yaşadı. Altı ay oynamadığı için uzun süre ciddi ve tekrarlayan sakatlıklarla karşılaştı. Mehmet Ekici tam anlamıyla kendini topladığı ve sağlık sorununu geride bıraktığı sırada bir kez daha altı ay oynamama riskiyle karşı karşıya kalınca büyük şok yaşadı.

Ferdi Kadıoğlu oynayacak

Sarı-lacivertlilerde 28 kişilik kadroda adı geçmese de yaş kuralından dolayı Ferdi Kadıoğlu da forma giyebilecek. Ferdi, Okan ve Abdullah gibi oyuncuların yazılmamasının sebebi 1999 sonrası doğumlu olmaları.

1 Ocak 1999 sonrası doğumlu futbolcular listede olmasa da oynayabiliyor.

Ayrıca 15-21 yaş arasında en az 3 sene Fenerbahçe forması giyen 4 oyuncunun yazılması gerekiyor. Bu kurala göre de kaleci Oytun, Muhammed, Deniz ve Ömer Çakı listeye alındı.