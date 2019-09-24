Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBasaksehirEkrem İmamoğlu'ndan Başakşehir Futbol Kulübü'ne ziyaret
24.09.2019 - 18:48 | | İSTANBUL (AA)

Ekrem İmamoğlu'ndan Başakşehir Futbol Kulübü'ne ziyaret

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Futbol Kulübü'nü ziyaret etti.

Ekrem İmamoğlu'ndan Başakşehir Futbol Kulübü'ne ziyaret

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da yer aldığı ziyaretle ilgili, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, kulübümüzü ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu, yöneticilerimizle fikir alışverişinde bulunup 2019-2020 sezonu için kulübümüze başarılar diledi. Görüşme sonunda başkanımız Göksel Gümüşdağ, İmamoğlu'na günün anısına plaket ve isminin yazılı olduğu forma hediye etti." denildi.

Rugby sporcusuna korkutan şaka!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Karacabey Belediyespor-Ümraniyespor: 2-0

Karacabey Belediyespor-Ümraniyespor: 2-0

Klopp: Pep hep yakışıklı, ben ise seri katile benziyorum

Klopp: Pep hep yakışıklı, ben ise seri katile benziyorum

FIFA20 lansmanı İstanbul'da

FIFA20 lansmanı İstanbul'da

FIFA'dan Gaziantepspor'a tarihi ceza

FIFA'dan Gaziantepspor'a tarihi ceza

Sıradaki Haber