Ekrem İmamoğlu'ndan Başakşehir Futbol Kulübü'ne ziyaret

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da yer aldığı ziyaretle ilgili, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, kulübümüzü ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu, yöneticilerimizle fikir alışverişinde bulunup 2019-2020 sezonu için kulübümüze başarılar diledi. Görüşme sonunda başkanımız Göksel Gümüşdağ, İmamoğlu'na günün anısına plaket ve isminin yazılı olduğu forma hediye etti." denildi.