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HaberlerÇaykur RizesporEl Kabir ameliyat oldu
27.08.2019 - 21:19

El Kabir ameliyat oldu

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanarak sağ ayak fibula kemiği kırılan El Kabir ameliyat edildi.

El Kabir ameliyat oldu

Süper Lig'in ikinci haftasındaki Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor maçının 11. dakikasında sağ ayak fibula kemiği kırılan yeşil-mavili takımın golcü oyuncusu El Kabir bugün ameliyat edildi. Yeşil-mavili kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiğini, oyuncunun 2,5-3 ay sonra sahalara dönebileceğini belirtildi. Açıklamada, "Ameliyatta plak ve vida uygulaması ile bağ tamiri yapıldı. Operasyon sonrası futbolcunun 2,5-3 ay sonra sahalara dönebileceği belirtildi" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Kulüp Başkan Vekili Ali Zeki Saruhan da, Faslı oyuncuya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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