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22.07.2019 - 16:28

Eljif Elmas yarın İtalya'da! Sağlık kontrolü sonra imza...

Napoli’ye transfer olması kesinleşen Eljif Elmas, yarın öğle saatlerinde İtalya’da olacak. Resmi sözleşmede kısa süre içinde yapılacak.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe ile vedalaşan Eljif Elmas, adım adım Napoli’ye yaklaşıyor. Makedon yıldızın menajerliğini yapan George Gardi, İtalya basınına son gelişmeleri aktardı.

Transfer görüşmelerinin yoğun ve bir hayli yorucu geçtiğinden bahseden Gardi, yarın öğle saatlerinde Eljif’in İtalya’da olacağını söyledi.

19 yaşındaki orta sahanın transferinin tarihe geçeceğine vurgu yapan George Gardi, “Türkiye’de tarihi bir transfer operasyonu olarak kayıtlara geçecek. Gerçekten görüşmeler yorucu ve yoğun oldu. Avrupa’nın birçok önemli kulübü Eljif’i istedi. Ancelotti’nin adı ve düşüncesi ön plana çıktı” dedi.


Öte yandan, Napoli’nin Rog’u Cagliari’ye gönderip, kısa süre içerisinde Eljif Elmas’ı resmen açıklaması bekleniyor

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