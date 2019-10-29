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Haberlerİtalya Serie AEljif Elmas'a İtalya'da büyük eleştiri!
29.10.2019 - 09:28 |

Eljif Elmas'a İtalya'da büyük eleştiri!

Napoli'nin SPAL ile 1-1 berabere kaldığı maçta Fenerbahçe'den transfer olan Eljif Elmas eleştiri oklarının hedefindeydi.

Napoli'nin SPAL ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maça ilk 11'de başlayan Eljif Elmas, tüm gazetelerden 'eksi not' aldı.

La Gazzetta dello Sport, Eljif Elmas'a 10 üzerinden 5 verdi. Açıklamada, "Sağ tarafta çaresiz kaldı. Ne pozisyon bulabildi, ne de rtim." denildi.

Il Mattino'da da Eljif için 10 üzerinden 5 verilirken, "Dümdüz bir futbol oynadı. Ne hücumda iyiydi, ne de savunmad. Kurtic'in attığı golle büyük bir hata yaptı." ifadeleri kullanıldı.

Eljif Elmasa İtalyada büyük eleştiri

"NAPOLI'NİN EN ZAYIF HALKASI"

TuttoSport, Eljif'e 10 üzerinden 5.5 verirken, "Kurtic'in golünde çok büyük hata yaptı. Rakibe çok fazla boşluk verdi. Napoli'nin en zayıf halkasıydı. Değiştirilmesi doğru oldu." yorumu yapıldı. Corriere della Sera ve La Repubblica da Eljif'e 10 üzerinden 5 verdi.

Eljif Elmasa İtalyada büyük eleştiri

    Skorer Tv Haber Bülteni - 29 Ekim 2019
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