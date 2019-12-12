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12.12.2019 - 13:54 |

Emenike'den 'geri dönüş' mesajı

Son olarak Belçika'nın Westerlo takımıyla sözleşme imzalayan ancak fiziksel yetersizlik nedeniyle takımdan gönderilen Emmanuel Emenike Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

Emenike'den 'geri dönüş' mesajı

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan eski Fenerbahçeli Emenike, geri dönüş hazırlığında olduğunun sinyalini verdi. 

Paylaşımına Türk bayrağı koyan Emenike, "Bu harika ülkeyi çok özledim. Çok yakında evime dönüyorum" notunu düştü.

Şu anda kulüpsüz durumda bulunan Emenike, Fenerbahçe'nin Ersun Yanal'la yaşadığı son şampiyonluğa önemli bir katkıda bulunmuştu.

Emenikeden geri dönüş mesajı

İşte Emenike'nin paylaşımı

Emenikeden geri dönüş mesajı

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