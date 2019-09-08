Emre Belözoğlu: "1993'ten beri göğsümüzde Ay-Yıldızı taşıyoruz"

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı, Andorra'yı 1-0 mağlup etti.

Milli Takım'da dalya sevinci yaşayan Emre Belözoğlu, "Hem doğum günüm hem de 100. maçım. 13 yaşından beri, 1993'ten beri göğsümüzde Ay-Yıldızı taşıyoruz. Bütün hocalarıma ve Şenol Hocama teşekkür ederim. Beraberlik olsaydı, olumsuz anlamda benim için unutulmayacak bir maç olabilirdi." dedi.

Çağlar Söyüncü ise "Emre ağabeyin doğum gününün ve 100. maçını kutlarım. Zor olacağını biliyorduk. Kaçırdığım bir pozisyon vardı, özür dilerim atamadım. Biraz stres olduk. Moldova'ya iyi şekilde hazırlanacağız ve yoluma kayıpsız devam etmek istiyoruz." diye konuştu.