Emre Belözoğlu: "Fenerbahçe her maçı kazanmaya oynar"

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Bugüne kadar yenilecek bir oyun oynamadık"

Taraftarımızla bütünleştiğimizde burada çok iyi bir görüntü veriyoruz. Sezon başında olduğu gibi ilk atakta gol yememize rağmen bu sefer çevirmesini bildik. Bugüne kadar yenilecek bir oyun oynamadık. Antalyaspor maçı bunların arasında en güzel örnek. Bugün genel anlamda iyi bir maçtı. Eksiklerimiz var bunları telafi edip yolumuza devam edeceğiz"

"Umarım bir sonraki maça yetişirim"

"2 deplasmanda 4 puan kaybettik gibi görülüyor ama ben deplasmanda kazanılan 2 puanı olumlu yönde görüyorum. Yeni kurulan bir takımız. Devre arasına kadar toplayabildiğimiz tüm puanları toplayacağız. Ufak bir ağrım var. Önemli bir problemim olacağını düşünmüyorum. İyi bir sağlık ekibimiz var ve umarım bir sonraki maça yetişirim"

"Biz beraberliğe sevinecek noktada değiliz"

"Zorlu bir lig yaşıyoruz. Artık her takım bir oyun oynamaya çalışıyor. Takımların kalitesi birbirine yaklaştı. Önümüzde 9 puan var. Buna deplasmandaki maçlarımız da dahil. Ben bunları kazanabileceğimizi düşünüyorum. Ben her maç kazanma hissini yaşıyorum. Yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. Fenerbahçe her maçı kazanmaya oynar. Biz beraberliğe sevinecek noktada değiliz."

"Önemli olan devre arası değil, sezon sonu lider olmak. Tabii sezon arasına lider girmek camia açısından ayrı bir moral olur"

"Ferdi için elimizden geleni yapmaya hazırız"

"Ferdi Kadıoğlu çok genç bir oyuncu. Ersun Hoca çok deneyimli, birçok genç oyuncu çıkardı, Ferdi'yi ne zaman oynatıp oynatmayacağını iyi bilir. Biz ona destek oluyoruz, Ferdi için elimizden geleni yapmaya hazırız."