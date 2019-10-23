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HaberlerFenerbahçeEmre Belözoğlu takımla çalışmalara başladı
23.10.2019 - 11:46 | | İSTANBUL (AA)

Emre Belözoğlu takımla çalışmalara başladı

Fenerbahçe'de İttifak Konyaspor maçının hazırlıkları sürerken kaptan Emre Belözoğlu takımla çalışmalara başladı.

Emre Belözoğlu takımla çalışmalara başladı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana kaptan Emre Belözoğlu'nun da katıldığı belirtildi. Emre, dün yapılan antrenmanda özel program dahilinde çalışmıştı.

Sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Nabil Dirar'ın özel program dahilinde antrenman yaptığı, diğer futbolcuların ise pas ve presin ardından taktik çalışmalar üzerinde durduğu bildirildi.

Sarı-lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

Emre Belözoğlu takımla çalışmalara başladı

 

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