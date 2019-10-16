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Haberler FenerbahçeEmre Belözoğlu üzüntüsü
16.10.2019 - 08:00 |

Emre Belözoğlu üzüntüsü

Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu bu hafta oynanacak olan Denizlispor maçında yok.

Emre Belözoğlu üzüntüsü

 Kaburgasına aldığı darbe sonucu sakatlanan 39 yaşındaki futbolcunun bu bölgedeki ağrısı devam ediyor. Henüz Fenerbahçeli yetkililer bu bölgede kırık olduğuna dair bir ifade kullanmadı.

Çekilecek yeni MR sonrası kesin durum ortaya çıkacak. Teknik heyet Emre’nin yokluğunda bu bölgeye çözüm arayışı içinde. Ozan Tufan ya da Tolga Ciğerci’den birinin Denizlispor maçında oynaması bekleniyor.

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