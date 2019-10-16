Emre Belözoğlu üzüntüsü

Kaburgasına aldığı darbe sonucu sakatlanan 39 yaşındaki futbolcunun bu bölgedeki ağrısı devam ediyor. Henüz Fenerbahçeli yetkililer bu bölgede kırık olduğuna dair bir ifade kullanmadı.

Çekilecek yeni MR sonrası kesin durum ortaya çıkacak. Teknik heyet Emre’nin yokluğunda bu bölgeye çözüm arayışı içinde. Ozan Tufan ya da Tolga Ciğerci’den birinin Denizlispor maçında oynaması bekleniyor.