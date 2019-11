Emre Belözoğlu'ndan takım arkadaşlarına nasihat...

'Her an her duruma refleks göstermeliyiz' Özellikle maç içlerinde hem saha içinde hem de kenarda yedek kulübesinde daha fazla coşku ve heyecanın olmasını isteyen tecrübeli futbolcunun, “Her an, her dakika oyun içinde kalmalıyız. Her an her duruma refleks göstermeliyiz. Öne geçtiğimizde de geriye düştüğümüzde de, takım halinde bütün ve coşkulu olmalıyız” ifadelerini kullandığı kaydedildi.