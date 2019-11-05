• 05 Kasım 2019 - 08:00 • Son Güncelleme:
Emre Belözoğlu'ndan takım arkadaşlarına nasihat...
Emre Belözoğlu, Kayserispor yenilgisinin ardından artı ve eksileri ortaya serip, şampiyonluk inancını ve olması gerekeni işaret etti: Daha fazla heyecan daha fazla coşku
• 05 Kasım 2019 - 08:00 • Son Güncelleme:
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Celal Umut Eren/Milliyet
Fenerbahçe’de Kayserispor yenilgisiyle hem liderlik şansı kaçtı hem de sezonun en kritik yenilgilerinden biri alındı. Süper Lig’de 10. hafta geride kalırken sarı-lacivertli takımın 3 yenilgi alması karamsar bir hava estirse de kaptan Emre Belözoğlu, arkadaşlarına bu konuda umutsuz olmamalarını istedi.
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'Her an her duruma refleks göstermeliyiz'
Özellikle maç içlerinde hem saha içinde hem de kenarda yedek kulübesinde daha fazla coşku ve heyecanın olmasını isteyen tecrübeli futbolcunun, “Her an, her dakika oyun içinde kalmalıyız. Her an her duruma refleks göstermeliyiz. Öne geçtiğimizde de geriye düştüğümüzde de, takım halinde bütün ve coşkulu olmalıyız” ifadelerini kullandığı kaydedildi.
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Önemli uyarılar
Hakem hatalarının ya da rakiplerin müdahalelerine karşın takım halinde birlik içinde tek sesle hareket etmeleri gerektiğinin de altını çizen 39 yaşındaki oyuncu, sezonun henüz bitmediğini de kaydetti. Maç içerisinde de sık sık arkadaşlarını uyaran ve daha hareketli olmalarını isteyen Emre Belözoğlu, soyunma odasına gittiklerinde de her fırsatta bu konuyu dile getirdi.
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