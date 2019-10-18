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HaberlerGalatasarayEmre Mor: "Baskı beni motive ediyor"
18.10.2019 - 23:21 | | Skorer

Emre Mor: "Baskı beni motive ediyor"

Süper Lig'de Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Emre Mor ve Şener Özbayraklı açıklamalarda bulundu.

Emre Mor: "Baskı beni motive ediyor"

Süper Lig'de Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Emre Mor ve Şener Özbayraklı açıklamalarda bulundu.

90 dakika forma giyen Emre Mor, "Baskı beni motive ediyor. Beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ve ben de bunun karşılığını vermeye çalışıyorum. Galatasaray'da oynamak mükemmel. Burada oynadığım için çok mutluyum. Fiziksel ve mental olarak kendimi çok iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Şener Özbayraklı ise  "Bireysellikten ziyade takım oyunu daha önemli. Bunu sağlamak için elimizden geleni yaptık. Golleri erken bulduk. Koruyamadık, biraz sıkıntı yaşadık ama 3 puan aldık neticesinde. Milli maç aralarından dönüş normalde zor oluyor. Umarım kazanmaya devam ederiz" dedi.

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