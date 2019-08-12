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HaberlerGalatasarayEmre Mor: "Daha iyi oynamalıydık"
12.08.2019 - 01:40

Emre Mor: "Daha iyi oynamalıydık"

Galatasaray'ın Fiorentina'ya 4-1 mağlup olduğu hazırlık maçının ardından Emre Mor açıklamalarda bulundu.

Emre Mor: "Daha iyi oynamalıydık"

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Emre Mor, sarı kırmızılı takımın Fiorentina'ya 4-1 mağlup olduğu hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Çok zorlu bir maçı geride bıraktıklarını dile getiren Emre Mor, "Herkesin bildiği gibi çok sıcak. Fakat evet güzel bir maç çıkarttım. Tabii ki daha iyi oynamalıydık. Biz bugün gösterdiğimizden daha iyi bir takımız. Fakat hava çok sıcaktı. Zemin çok zorluydu" dedi.

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