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30.07.2019 - 15:44

Emre Mor takımıyla vedalaştı! Anlaşma tamam...

İspanyol basınının son dakika olarak geçtiği habere göre takımıyla vedalaşan Emre Mor'un Galatasaray'la sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a gideceğini açıkladı. Ayrıca Emre Mor'un menajerlik şirketi de Twitter'dan anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

Emre Mor takımıyla vedalaştı! Anlaşma tamam...

Emre Topaloğlu / Skorer Dış Haberler

İspanyol El Desmarque'nin haberine göre Emre Mor bu sabah takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Bu sabah soyunma odasını boşaltan Emre Mor'un Galatasaray'la anlaşmak üzere İstanbul'a gideceği belirtildi.

Haberde Emre Mor'un sarı-kırmızılı takıma satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık olarak katılacağı açıklandı. Ayrıca sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi de konulacak.

Menajerlik şirketi açıkladı: Anlaşma tamam

Emre Mor'un menajeri Erik Alonso, genç futbolcunun Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu.

WBD Menajerlik Şirketi'nin CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transferinin tamamlandığını açıkladı. Alonso, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlaşma tamam. Emre Mor, Galatasaray'a" ifadelerini kullandı.

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