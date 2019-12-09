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HaberlerGalatasaray Haberleri Emre Mor'dan tepki! "Artık ağzımı açmadığım her konu..."
09.12.2019 - 21:07 | | Skorer

Emre Mor'dan tepki! "Artık ağzımı açmadığım her konu..."

Galatasaray'da Emre Mor sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Emre Mor'dan tepki! "Artık ağzımı açmadığım her konu..."

Galatasaray'da genç oyuncu Emre Mor sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

"Performansımın iyi olmadığımın farkındayım"
Son zamanlarda hem bireysel olarak hem takım olarak da zor bir dönem geçirdik. Kendi performansımın iyi olmadığının da farkındayım. Takımın daha güçlü geri döneceğine ve güzel günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Sizlerin güvenini kazanmak ve beklentisini karşılamak için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğim.

"Artık ağzımı açmadığım her konu..."
"Adımın geçtiği saha dışı haberler gerçeği yansıtmıyor. Artık ağzımı açmadığım her konu sizin için doğru olduğu anlamına gelmemeli. Ben sadece futboluma konsantreyim. Bu takım için bir şeyler başarmaktan asla geri durmayacağım.

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