Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasaray HaberleriEmre Mor’un kredisi bitti
24.11.2019 - 08:00 |

Emre Mor’un kredisi bitti

Galatasaray’ın sezon başında Celta Vigo’dan kiraladığı Emre Mor kısa sürede kredisini tüketti.

Emre Mor’un kredisi bitti

Galatasaray’ın sezon başında Celta Vigo’dan kiraladığı Emre Mor kısa sürede kredisini tüketti.

Genç futbolcu verilen şanslara rağmen bir türlü istenen performansı ortaya koyamazken, Teknik Direktör Fatih Terim’in önümüzdeki dönemde Yunus Akgün üzerinde duracağı öğrenildi. Emre Mor son Başakşehir maçında 74. dakikada Feghouli’nin yerine oyuna girmiş ancak hiçbir varlık gösterememişti. Teknik kadronun, genç oyuncuyu kazanmak için yapılan bu hamleden dolayı pişmanlık duyduğu ifade edildi.

 

Aykut Kocaman: ”Özgüven eksikliği devam ediyor”
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Luyindama buzdolabına!

Luyindama buzdolabına!

Aslan dibe vurdu!

Aslan dibe vurdu!

Emre Mor’un kredisi bitti

Emre Mor’un kredisi bitti

En kritik viraj

En kritik viraj

Sıradaki Haber