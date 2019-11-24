Emre Mor’un kredisi bitti

Galatasaray’ın sezon başında Celta Vigo’dan kiraladığı Emre Mor kısa sürede kredisini tüketti.



Genç futbolcu verilen şanslara rağmen bir türlü istenen performansı ortaya koyamazken, Teknik Direktör Fatih Terim’in önümüzdeki dönemde Yunus Akgün üzerinde duracağı öğrenildi. Emre Mor son Başakşehir maçında 74. dakikada Feghouli’nin yerine oyuna girmiş ancak hiçbir varlık gösterememişti. Teknik kadronun, genç oyuncuyu kazanmak için yapılan bu hamleden dolayı pişmanlık duyduğu ifade edildi.