‘En iyi oynayan takımız’

Ligde 20 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe’de teknik ekip ve oyuncular, milli aranın ardından Yeni Malatyaspor maçına odaklandı. Ersun Yanal ve öğrencilerii, milli takım arasının ardından kritik Malatya deplasmanı için çalışmalarını sürdürüyor.

Yanal ve oyuncuları yaptıkları toplantılarda kritik maçın parolasını üç puan olarak belirledi. Kaptan Emre Belözoğlu, arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada, “Ligde 11 hafta geride kaldı ve ikinci sırada yer alıyoruz. Hedefimize doğru ilerlerken, Malatya’da bir kaza yaşamadan dönmemiz gerekiyor. Rakibimiz her ne kadar zorlu bir takım olsa da biz Fenerbahçe’yiz. Sezon başında yakaladığımız, her maçta güçlenen bu inancı ve şampiyonluk havasını, Pazar günü sahaya yansıtarak kazanacağımıza inanıyorum. Oldukça kaliteli bir kadroyuz ve ligin en iyi futbol oynayan takımıyız. Üç puanı alacağımızdan şüphem yok” dedi.