En son Feghouli

Galatasaray’da 18 Ekim’de yapılacak Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde, milli takımlarda bulunan oyuncuların yorgunlukları lig için en büyük problem olarak görünüyor

Sarı-kırmızılılarda Feghouli maçtan sadece 1 gün önce İstanbul’a dönecek. Cezayirli futbolcu bu nedenle cuma günü yapılacak Sivas maçında 11’de düşünülmüyor. Milli takımlara giden Babel ve Ömer ise yarın İstanbul’da olacak. Nagatomo ve Andone’nin ise 16 Ekim’de takıma katılacakları ifade edildi. Milli futbolcuların yol ve maç yorgunluğu nedeniyle takım içi rotasyon planlanıyor.

Yunus ve Taylan memnun bıraktı

Galatasaray’da genç futbolcular Yunus Akgün ile Taylan Antalyalı’nın yükselen formu memnuniyet yarattı. İstanbulspor ile yapılan özel maçta görev alan iki futbolcunun antrenmanlarda da iyi çalıştığı bildirildi. Teknik direktör Fatih Terim, maçların gidişatına göre bu oyunculara çeşitli süreler vermesi bekleniyor.