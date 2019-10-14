Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasarayEn son Feghouli
14.10.2019 - 08:00 |

En son Feghouli

Galatasaray’da milli takımlarda bulunan oyuncuların yorgunlukları lig için en büyük problem olarak görünüyor

En son Feghouli

Galatasaray’da 18 Ekim’de yapılacak Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde, milli takımlarda bulunan oyuncuların yorgunlukları lig için en büyük problem olarak görünüyor

Sarı-kırmızılılarda Feghouli maçtan sadece 1 gün önce İstanbul’a dönecek. Cezayirli futbolcu bu nedenle cuma günü yapılacak Sivas maçında 11’de düşünülmüyor. Milli takımlara giden Babel ve Ömer ise yarın İstanbul’da olacak. Nagatomo ve Andone’nin ise 16 Ekim’de takıma katılacakları ifade edildi. Milli futbolcuların yol ve maç yorgunluğu nedeniyle takım içi rotasyon planlanıyor.

Yunus ve Taylan memnun bıraktı
Galatasaray’da genç futbolcular Yunus Akgün ile Taylan Antalyalı’nın yükselen formu memnuniyet yarattı. İstanbulspor ile yapılan özel maçta görev alan iki futbolcunun antrenmanlarda da iyi çalıştığı bildirildi. Teknik direktör Fatih Terim, maçların gidişatına göre bu oyunculara çeşitli süreler vermesi bekleniyor.

Petr Cech, buz hokeyinde ilk maçında 'maçın adamı' seçildi
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ljajic: Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak isterim

Ljajic: Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak isterim

Hande Baladın: İdolüm ile aynı takımda olduğum için çok heyecanlıyım

Hande Baladın: İdolüm ile aynı takımda olduğum için çok heyecanlıyım

Denizlispor, 10 yıl sonra Fenerbahçe'yi konuk ediyor

Denizlispor, 10 yıl sonra Fenerbahçe'yi konuk ediyor

Fransa-Türkiye maçına Misli.com'da canlı oyna!

Fransa-Türkiye maçına Misli.com'da canlı oyna!

Sıradaki Haber