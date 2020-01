“Emre” görünümlü “Arda” !

Bir iddiaya göre Arda Turan, milli takıma hükmedecek kendinden başka “otorite” olmasın diye Emre Belözoğlu’nu Euro 2016 kadrosunda istememişti bir zamanlar... Selçuk haberi Emre’ye uçurmuş, zaten iç harp yaşanan Milli Takım’da yeni bir cephe açılmış, Terim de “illallah” dediği Arda ile birlikte tüm hizipçileri kadro dışı bırakmıştı.

Kadere bakın!..

Arda yeni yılın ilk ayında sırtına hasretini çektiği Galatasaray forması giyecekse, bunu Emre Belözoğlu’na borçlu olacak.

Niye?..

Çünkü “örnek” Emre.

Eski/ yaşlı ama kaliteli bir futbolcunun geri gelme formülü, Emre Belözoğlu ile tuttu Fenerbahçe’de. Kulüplerimiz kopya çekmeye bayılır.

Galatasaray ve Fatih Terim Arda’nın geri dönmesine izin verirse, ilk ve en önemli sebebi Emre modeli olacaktır. Arda’nın el öpmesi, Terim’in kucaklaması falan değil.

Zaten ne malum bu sefer “Fatih Terim’in içine sindiği”?

Arda dahil maraza çıkaranları kadro dışı bıraktıktan sonra Dünya Kupası elemeleri için tekrar takıma dahil etmiş ama “içime sinmiyor” dememiş miydi Terim?

Her şey daha beter olmuştu ama neyse...

Şimdi sinmiş midir içine?

Hiç sanmam... Güç gösterisi uğruna Terim’in kariyerinin altını oyanlardan biridir Arda. Egolar çarpışmış, kırılan olmasa bile ikisi de çatlamıştır. Kendisi saçmaladığı gibi, Hoca’nın kimyasını bozmuş, Milli Takım’dan ayrılmasını gerektiren hatalar yaptırmıştır.

Arda, yeniden Barcelona’ya dönüp orada yıldızlaşırken tatile geldiğinde el öpse başka, Başakşehir’de on bire giremezken el öpünce başka...

Günahı boynuna; muhabbeti içten midir mecburiyetten mi bilemem!

Üstelik Arda Turan Galatasaray’a gelirse ne yapar, ne kadar yapar, faydalı mı olur, polemik konusu mu; o da belli değil. Emre, Fenerbahçe’ye gelirken takır takır oynuyordu Başakşehir’de. Arda ise “Doğan görünümlü Şahin” gibidir Emre’nin yanında!

Problem, Fatih Terim’in, Arda Turan’ın ve son tahlilde Galatasaray’ındır... Soramam, karışamam.

Amma... Sadece benim değil, her TC vatandaşının aklını kemiren bir soru var:

Söz konusu Galatasaray veya Arda Turan’ın Galatasaraylı kimliği olunca, öpüşüp koklaşacak, hoşgörü pıtırcığı olacaktınız, niye Euro2016 finallerini zehir ettiniz hepimize?

Niye Milli Takımı “ringe” çevirdiniz?

Niye Ay-Yıldız’ın altında hesaplaştınız?

Milli Takım, Galatasaray’dan daha mı önemsizdi?

Arda, Fatih Terim’in Galatasaray’ına gelebilir... Çok da iyi olabilir. Gerçi Emre ile kötü anılara sahip kimse yok bugün Fenerbahçe’de ama Arda da Galatasaray’ın Emre’si olabilir. Lakin “geçmiş” bir kılıç gibi her zaman sallanacaktır tepelerinde.

Bir mimik, bir jest, asık bir surat veya yersiz bir gülümseme bile yeter bozuk zemine kurulmaya çalışılan bu taklit yapıyı yıkmaya.



VAH GARİBAN ÇİN!

13 trilyon dolarlık ekonomisiyle on yıl içinde ABD ekonomisini sollayacağı tahmin edilen Çin’in Futbol Federasyonu (CFA) yılbaşından itibaren yabancı futbolcu maaşlarını 3 milyon avro ile sınırlandırdı.

Üç yabancı sayısı dörde çıktı ama CFA’nın benimsediği yeni politikaya göre, yerel futbolcuların yıllık maaşları vergiler dahil 1,45 milyon dolar, yabancı uyruklu futbolcuların yıllık maaşları ise vergiler hariç 3 milyon avroyu aşamayacak. Futbolcu maaşları kulüp bütçelerinin %60’ını geçemeyecek.

Neden?

CFA Başkanı Chen Xuyuan, “Kulüplerimiz çok fazla para harcadı ve bizim profesyonel futbolumuz sürdürülebilir bir şekilde yol almadı” demiş ve eklemiş:

“Zamanında harekete geçilmezse yıkıcı sonuçları olabilir”.

Yok ya!..

Şu ölümlü dünyada canlarını sıktıkları şeye bak. Biz yuvarlanıp gidiyoruz işte... Gelsinler çareyi öğretelim.

Çalışmayı, üretmeyi, büyümeyi falan biliyorlar da “kıvrak zeka” yok bu Uzakdoğulularda!