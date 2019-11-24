Ersun Yanal: "Futbolda penaltı da gol de kaçar"

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Futbolda penaltı da gol de kaçar"

"Zor bir rakiple oynadık. Eksiklerle oynamaya alıştık, büyük takımız, her oyuncu kazanmak için mücadele edecek. Kazanmaya yakındık. %60'lık oyuncu becerisi, 20 şut ile istatistiklerimizin gerisinde kalmadık. Gole de yaklaştık. Futbolda penaltı da gol de kaçar."

Umarım eksiklerimiz haftaya düzelir"

"Yeni Malatyaspor'a oyun olarak üstünlük kurduk ama sonuç almayı başaramadık. Mevkinin oyuncusu yoksa, başka birini oynatacağız. 28 kişilik kadroda kim var, kim yok herkes biliyor. Umarım eksiklerimiz haftaya düzelir."



"Bu oyunu golle süslemeliydik"

Ersun Yanal basın toplantısında zor bir maçı geride bıraktıklarını aktardı. Yanal, başarılı sayılamayacaklarının altını çizerek, "Zor bir maçtı ama kazanamadığımız bir maç başarılı sayılmaz. Mevcut şartlarda düşünürsek, bir dönem sağ bek sol bek, sağ açık sol açık, şimdi de forvet. Eksikler olacak bu yolda. Yüzde 60 topla oynadık. Bu oyunu golle süslemeliydik. Bugünkü oyuncularımızın performansı oyunu lehimize dönmesi için uğraşmasıydı, fırsatlar da yakaladık" dedi.

"Ben performansımızdan memnunum"

Ligin genel havasını değerlendirip, kendi durumlarını yorumlayan tecrübeli teknik adam şu ifadeleri kullandı: "Ligde 8 takım birbirine yakın, ilginç bir lig ve düşük bir puan barajı. Biz de gol performansını artırıp, gol pozisyonundaki oyuncuları devreye sokup yüksek performans sergilemek istiyoruz. Her oyunun bir planı var. Bu plana uyduk bu maçta. Bazen goller oluyor, bazen olmuyor. Ama ben performansımızdan memnunum. Fenerbahçe her maçı kazanmak için oynamalı."