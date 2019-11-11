Ersun Yanal prensipleri

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımına oyun prensiplerini ezberletmeye çalışıyor. Bu nedenle sarı-lacivertli takımın antrenmanları yüksek şiddette ve yoğunlukta geçiyor.

Antrenmanların bu tempoda olmasının sebebi Ersun Yanal’ın kafasındaki takımın daha rahat ortaya çıkmasını sağlamak. Bu çerçevede Yanal ve ekibi bazı prensipler belirledi. Bazı maddeler hayata geçse de takımın halen daha kat etmesi gereken mesafe söz konusu.

Bunlar tam olarak hayata geçtiğinde ise Yanal’ın kafasındaki Fenerbahçe büyük ölçüde ortaya çıkacak.

İşte oyun prensiplerinden öne çıkan detaylar:

1 TOPU GERİDEN OYUNA SOKMA

Bu konu aslında zirveye oynayan tüm takımların hayata geçirmeye çalıştığı bir konu. Ersun Yanal kaleci Altay’dan oyunu kurmasını istiyor. Hatta bu hedefi hayata geçirmek için birçok maçta sarı-lacivertliler puan ve puanlar kaybetse de bu yoldan dönüş yok.

2 ÖLÜ TOP ÇALIŞMASI

Son Kasımpaşa maçında olduğu gibi galibiyeti getiren gol bir duran top organizasyonuydu. Sarı-lacivertliler bu tip pozisyonlar için de yoğun mesai harcıyor.

3 KAPANAN RAKİPLERİ AÇMA

Antrenmanlarda çalışılan bir diğer önemli husus da kapanan takımları açmak. Kapanan takımları açmak için birçok taktik anlayış antrenmanlarda deneniyor.

4 KONTRA YEMEMEK VE GEÇİŞ HÜCUMLARI

Hücumu düşünen sarı-lacivertliler için en önemli sorun kaptırılan toplar. Ersun Yanal için olmazsa olmaz konuların başında geriye dönüşler söz konusu.

Bu sürenin çok az olmasını istiyor. Fazla kişiyle hücuma çıkıldığında geride bırakılan boşluklar rakipler için avantaj oluyor. Bu nedenle takımdan bu dönüşleri kusursuz yapmasını istiyor.

Diğer bir konu ise geçiş hücumları. Savunmadan hücuma çıkışlar büyük önem taşıyor. Son Kasımpaşa maçında kazanılan penaltı bunun son örneği oldu.

5 DÖNEN TOPLAR

Dönen toplar bir diğer önemli konu. Özellikle hücumda dönen topların toplanması bir pozisyon içinde rakibi bunaltmak ve hataya zorlamak anlamına geliyor.

6 KANATLAR VE BEKLER



Ersun Yanal iki bekin de oyuna katılımının önemli olduğunu düşünüyor. Önde oynayan kanat oyuncuları dışında beklerin de katkısı savunmanın dengesini bozuyor.

7 TEMPO

Antrenmanların temposu maç gibi geçiyor. Takımın fiziksel kapasitesi yükseldi. Maçların da yüksek tempoyla oynanmasının önemi büyük.