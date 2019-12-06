Ersun Yanal: "Tolgay, Ferdi, daha çok zaman alacaklar"

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

"6-7-8 de olabilirdi"

"Ne kadar eleştirilsek de, istatistiklerle başlamak zorundayım. Bugün 5 gol attık, 6-7-8 de olabilirdi. Yaklaşık 30 şut var, ceza sahasında büyük aksiyon var. Haklılığımızı ya da oyunumuzu kanıtlayacağımız tek şey var, o da gol."

"Tolgay, Ferdi, daha çok zaman alacaklar"

"Biz kaybettiğimiz maçlarda da aynı durumdaydık. Bunu geliştirerek devam edeceğiz. Birçok oyuncumuzu kazanmaya çalışıyoruz. Tolgay, Ferdi, daha çok zaman alacaklar. Doğru hasat, doğru zaman, doğru yerde, en iyisini yaparak devam edeceğiz."

"Zirvede kalarak şampiyon olmak bizim en büyük hedefimiz"

"Bizim sıkıntımız goldü, gol beklentisini sonuca çevirmekti. Fenerbahçe futbol için oynuyor, mücadele ediyor, doğruları yapmaya devam ediyor. Taraftarımızın beklediği oyunu ortaya koymak ve bu oyunla zirvede kalarak şampiyon olmak bizim en büyük hedefimiz."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, basın toplantısına maçın istatistiklerini yorumlayarak sözlerine başladı. Yanal, "Çok hassas eleştirdiğimiz istatistiklere başlayalım. 30 tane şut, yüzde 70'le oynanan oyun, yüzde 90'a yakın pas oyunu ve birçok rakam. 2.5 gol beklentisini 3.5 gol beklentisine çıktık.. Ancak golleri yememeliyiz. Net gol pozisyonu 8 tane. Rakip ceza sahasına girişimiz, oyun iştahımız mağlup olduğumuz maçlarda da aynı. Kaybettiğimiz maçlarda da farklı değildi. Bazı istatistikler de var" dedi.

"Bazı oyuncularımızın performanslarından memnun değiliz"

Takımın son durumunu da yorumlayan tecrübeli hoca, "Bazı oyuncularımızın performanslarından memnun değiliz. Sakatlıklardan dolayı ritim yakalayamadılar. Takım olarak daha farklı boyuta geçeceğiz. En önemlisi biz hep beraberiz. Hep birlikte kalacağız. Mutluyuz, kaldığımız yerden devam edeceğiz.Biraz güven ve biraz destek bizi zirveye taşıyacak" diye konuştu.

'Rami iyi'

Serdar Aziz'in sakatlanması sonrası değişiklik konusuna da değinen Ersun Yanal, ofansif bir hamle istediklerini söyledi. Ersun Yanal, "Orada biz ofansif hamle düşündük. Ya Deniz ya Ferdi olacaktı hamlemiz. Ofansif bir hamle düşündük. Savunma yapacak oyuncularımız vardı. İyi hücumcularımızı da savunma yaptırmak istedik. Daha çok gol atabilirdik. Rami'nin durumu belli, kupada oynadı, iyi durumu" ifadelerini kullandı.